暴疫夾擊　調查指近3成青少年患創傷後壓力症

有鑑於近年受社會事件及新冠肺炎疫情所影響，青少年精神健康較脆弱，潛藏的創傷反應較其他年齡層為大。有團體就青少年創傷後壓力症候群(Post-Traumatic Stress Disorder，PTSD)，及「創傷後成長」(Post-Traumatic Growth，PTG)進行調查。結果指發現近3成受訪青少年，因上述單一或兩項事件，而引致較嚴重的PTSD症狀；而有較嚴重PTSD症狀的受訪青少年中，逾65%人的「創傷後成長」程度較為明顯。

香港基督教服務處樂Teen會於去年10月至今年3月進行調查，共收回了860份問卷，受訪年齡介乎12至24歲。根據美國國家創傷壓力症候群中心的量表計算，如得分31或以上，即其狀況處於臨界點，急需正視。而調查報告題示，有近1成人的得分為40或以上，屬極為嚴重。

而在PTSD量表得分31或以上、有較嚴重PTSD症狀的青少年，有逾6成半人的「創傷後成長」程度較為明顯，表示更懂得把握生命、享受人際和親密關係、發展更多個人潛能等。然而，在PTSD量表中得分較低者，即30分或以下人士，只有不足一半人的「創傷後成長」程度較明顯。

調查反映，這是由於受訪青少年愈認為社會能提供相應支援，在遭遇創傷後，其「創傷後成長」的程度亦會愈明顯，雖然創傷會帶來情緒困擾，但社會支持具調節作用，使人產生正向改變。香港基督教服務處兒童及青少年服務督導主任周志強表示，是次研究反映社會創傷不一定只帶來消極後果，反之創傷帶來的負面影響和正面成長契機是可以並存。他建議可加強生涯發展等服務，以協助青少年覺察自己的信念和價值觀。