旺角商戶對暴力示威記憶猶新　警車戒備　逾百警員巡邏

今天(12日)是「612事件」兩周年，而端午節及父親節亦將至，時隔兩年，市面雖大致平靜，惟往日熙來攘往的通菜街如今仍人流疏落。東網記者在旺角一帶巡視，在下午2時許，旺角亞皆老街與西洋菜南街交界有警員手持膠帶，疑為封路作準備；旺角亞皆老街十字路口有數架警車駐守，逾百警員落地巡邏，而西洋菜南街近山東街交界亦有警車停泊，港鐵站內未見有警員駐守，市民可正常外出購物，有家長帶同子女外出，未有見商戶特別關門。有商戶皆對當日示威情況記憶猶新，卻指不太擔心衝突重現，反指疫情嚴重影響生意，希望港府盡快穩定疫情，令旅遊業復甦。

擺檔售賣雜貨近20年的莫女士表示，不太擔心今天會有示威，形容現時市面大致平靜，又不太擔心封路問題，她表示比起示威情況，更擔心現時疫情未有回穩，以往這一帶都是靠旅客帶動生意，疫情下訪港旅客歸零，生意大跌8、9成，由以往營業至晚上11時，提早至現時的8時，今天亦打算8時便關門。莫女士又指，因生意大跌不少年輕檔戶亦已經遷出，現時只剩下少量商戶艱苦經營，希望疫情盡快回隱，可以重振旅遊業。

在花園街經營粥品店30多年的蔡太憶起，2年前示威時經常封路，以致生意大跌一半，問到會否擔心再出現類似情況，她指「擔心都無用」。她指適逢今天是農曆初三，距離端午節仍有數天，不少市民亦到店內買糭，形容生意不俗，較往日多一倍，自己打算通宵員工一起包糭來應付需求。

市民黎先生今日與兒子外出，問到今天是什麼日子，他表示不太了解，至記者提醒才恍然大悟，直言不太擔心會有示威衝突，並解釋現時政策強硬，應不太會出現以往的示威情況。