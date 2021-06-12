王逸戰黃沅琳涉宣傳未經批准集結被捕　賢學思政將不發起街站

反對修訂《逃犯條例》條例6.12示威衝突2周年。警方昨(11日)拘捕學生組織「賢學思政」召集人王逸戰及發言人黃沅琳，指兩人涉嫌煽惑他人參與非法集結、宣傳或公布未經批准集結。賢學思政今午(12日)舉行記者會，秘書長陳枳森重申，賢學思政並無提及亦無意在今日舉行未經批准集結，又強調今晚不會以組織名義發起街站，改為會以個人身份出現。

警方昨表示，留意到近日有人在網上宣傳及呼籲，今日到旺角及銅鑼灣作出未經批准集結，經調查後決定拘捕二人，又指不排除有更多人被捕。

陳枳森今午在記者會上重申，賢學思政貼文並無提及在今日舉行未經批准集結，又強調組織並無意舉辦未經批准集結，有關抗爭的貼文純屬學術討論。他又透露，王、黃二人昨午已分別錄取口供，又相信今晚可以獲釋。

陳又指，今晚會以香港人的身份到旺角出現，但不會開街站、「開咪」或派文宣等，但無透露會有多少成員參與。他又強調，不擔心組織會被取締，又希望市民能夠繼續發聲。

本港在2019年爆發反對修訂《逃犯條例》風波，修例草案原訂於19年6月12日在立法會恢復二讀辯論，當日有大批示威者包圍立法會及政府總部一帶，並與警方爆發激烈衝突，最終政府宣布暫緩修例。