城大以影像技術解剖鯨豚　發現死因機會升至70%以上

近年，香港的鯨豚擱淺數字呈上升趨勢，過去3年合共超過150條。香港城市大學海洋動物影像解剖研究組2014年起，引入影像分析技術，結合傳統解剖，為擱淺鯨豚調查死因及健康狀況，是世界首個恒常以影像技術解剖鯨豚的團體，有關技術更成功把發現死因的機會提升至70%以上。

城大臨床動物醫學系客座助理教授葛展榮表示，項目與海洋公園保育基金及漁農署合作。2014年前，只有約10%的擱淺鯨豚能找出死因，但其實超聲波、磁力共振、三維掃描等技術能以非入侵、客觀的角度剖析屍體，成功把發現死因的機率提升至70%以上。其中，有20%與船隻撞擊有關，約10%是漁船誤捕，餘下70%則屬其他，當中部分與疾病有關，部分死因不明。

葛續指，每年有不少擱淺鯨豚有船隻撞擊的傷痕，為減少海上交通意外，團隊2019年開始對比鯨豚出沒地點及海上交通情況，發現大嶼山西面及西南面屬「交通黑點」，又到船廠為各類型的船隻進行三維素描，以了解鯨豚遭撞擊的實際情況。該研究將於2022年完成，有望幫助政府制定保育政策，例如設立海岸公園、船速限制等。

2006年5月至今，合共有519宗鯨豚擱淺，其中354個為江豚， 132條是中華白海豚，餘下33條是其他品種。葛表示，江豚並不為港人所熟悉，但其擱淺數字，比中華白海豚多平均兩倍，相當值得關注。他憶述，2018年有一條懷孕江豚遭到船隻撞擊，失去整個下半身，內臟外露，其胎兒甚至未穿羊水，情況令人心酸。

就擱淺數字不停上升，葛強調「一條都嫌多」，期望研究長遠有助減低海上交通意外，並透過了解鯨豚的病變情況，研究提升其免疫力的方法，並預防可傳染人類的疾病，又強調市民即時通報鯨豚擱淺的重要性。