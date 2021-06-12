清拆工廈興建公屋　九龍灣逾百租戶與房署開會要求不遷不拆

香港房屋供應短缺，政府早前提出研究重建房委會轄下的工廠大廈作興建公屋用途，惟近日在沒有諮詢工廈租戶的情況下，便提出將4處工廈清拆。逾100名租戶昨日（11日）與房屋署代表開會並表達意見，但遭房屋署拒絕正面回應訴求，有區議員指，雖然政府有提出安置租戶方案，惟方案或難以補償所有人，批評安置方案不過是徹頭徹尾的「語言偽術」。由多名租戶組成的「業安工廠大廈清拆關注組」正商討下一步的反清拆行動。

被提出需要清拆的工廈中，包括九龍灣業安工廠大廈，其超過100名租戶與房屋署代表開會，有近30名租戶發言要求不遷不折。當中經營製作業務的業安租戶馬先生批評，政府漠視租戶不遷不拆的訴求，而且開會的房屋署人員僅負責工廈之日常管理，在政策上根本沒有話語權，形容會議只是房屋署企圖為早前沒有進行諮詢「做場戲補鑊」。

觀塘區議會副主席莫建成指出，業安的出租率超過90%，政府拆卸業安理據極其薄弱，雖然當局有提出可將租戶安置到葵涌晉昇工廠大廈或屯門開泰工廠大廈，惟這兩處的空置單位極少，批評政府的安置方案是徹頭徹尾的「語言偽術」。

莫建成又指，當局以興建公屋為由強拆工廈根本是「盲搶地」，質疑政府為何不回收棕地，而是選擇清拆工廈建屋，是因害怕與財團交鋒便欺壓小商戶的懦弱行徑。莫強調，業安養活了數百個家庭乃至數千人的生計，清拆計劃必須立即叫停。

馬先生指出，房屋署開會時無回應租戶不遷不拆的訴求，但承諾將於下星期把會議紀錄發給租戶，並稱會在45日內回應租戶提出的訴求。馬先生表示，要求當局之後要安排更高層及「話到事」的房屋署代表與租戶會面，目前租戶正商討後續行動。