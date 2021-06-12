2公院醫生協會換屆　凌霄志及張刻勁分別當選新任會長

公共醫療醫生協會及政府醫生協會今日(12日)舉行周年大會，屯門醫院婦產科醫生凌霄志及衞生署家庭醫學科副顧問醫生張刻勁，分別出任兩協會新任會長。被問到當局擬修例引入海外醫生，凌指協會將與衞生署溝通，並要求在未來醫科生人數上升後，仍須保證本港兩大醫學院畢業生的工作機會；張則指，增加醫生人手不是壞事，惟工作環境持續有改善，相信整體情況也只維持現狀。

對於政府建議修訂醫生註冊條例草案，容許在認可非本地醫學院就讀的港人，以「特別註冊」的形式，回港在公營機構任職5年或以上，即可在港正式註冊。香港公共醫療醫生協會會長凌霄志指，協會並非因保護主義而反對競爭，但現有制度已可讓海外醫生透過執業試及有限度註冊。

他又指，新規定僅以院校名單為基礎，欠缺客觀方法證明該院校畢業生水平，憂慮名單造成不公平。凌續指，在現時立法會的環境下，預料條例草案會獲通過。

政府醫生協會主席張刻勁則指，協會並沒有資格否決引入海外醫生，而增加醫生人手本身不是壞事，但擔心長遠工作環境沒有改善，仍沒法留住海外醫生在公營機構工作。