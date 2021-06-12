政Whats噏：學者憂鄭若驊把關不力　危害國安電影恐照上映

近年香港唔少電影被指帶有煽動暴力、危害國家安全元素，政府昨(11日)修訂《電影檢查條例》檢查員指引，日後電影檢查員可將有關電影列為「不宜上映」。據了解，電影檢查員喺決定時或會向律政司尋求法律意見，變相為全港電影公映前嘅把關責任將會落喺律政司身上。之不過，有學者擔心律政司司長鄭若驊治下嘅律政司問題多多，把關不力下令有問題電影仍然能夠上映，直言鄭好可能會成為再次引發香港動亂嘅罪人，認為鄭應盡快退位讓賢！

政府修訂《電影檢查條例》檢查員指引後，日後若電影可能構成危害國家安全等罪行時，可得出「不宜上映」結論。據了解，由於目前法庭尚未有任何一宗《港區國安法》裁決案例，電影檢查員好可能會先向律政司尋求法律意見，以作為決定電影有否違反國安法嘅理據，變相係由律政司為全港電影作把關。

香港理工大學專業及持續教育講師陳偉強憂慮，律政司日後未必能夠做好把關角色，最終會有「漏網之魚」成功上映。陳分析指，律政司內部問題多多，過去屢被質疑有內鬼吃裏扒外，擔心屆時會有人刻意放生有問題嘅電影；又指律政司近年爆發「跳船潮」，連恒常嘅檢控工作都未能做好，認為喺人手不足嘅情況下，好可能會顧此失彼，不單未能為電影做好把關，另一方面亦會進一步拖慢檢控進度，甚至會出現更多「甩轆」情況。

陳偉強又提到，政府早年為立法會同區議會選舉引入確認書制度後，選舉主任去裁定參選人是否擁護《基本法》、效忠香港特區時，律政司都會就係咪需要褫奪參選資格（DQ）一事提供法律意見，但過去多場選舉都有漏網之魚成功入閘，形容過去事例反映律政司未能做好把關工作。

陳仲講到，查實律政司內部最大問題在於鄭若驊用人不善、水平不足，甫上任就因管理不善而令下屬紛紛跳船。佢擔心，若日後因律政司把關不力而令含有鼓吹、煽動暴力元素嘅電影成功上映，有可能令黑暴死灰復燃，甚至令香港再次陷於暴力、動亂當中，直指鄭若驊將會成為香港嘅罪人，故希望即使鄭剩餘任期僅約一年，亦應盡快退位讓賢！