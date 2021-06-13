6‧12兩周年旺角拘3青少年最細14歲　29男女犯聚收告票

反對修訂《逃犯條例》首場大規模警民衝突於前年6月12日爆發，昨日(12日)是事件兩周年。警方留意到早前網上有人煽動市民參與未經批准集結，遂於昨日在相關地區採取執法行動。截至昨晚11時15分，警方共拘捕3名男子，年齡介乎14至19歲，分別涉嫌公眾地方行為不檢及未能出示身份證明文件。

昨晚約9時45分，一名19歲青年懷疑在旺角亞皆老街一商場內叫囂，警員遂以涉嫌在公眾地方行為不檢將他拘捕帶署，案件由旺角警區刑事調查隊第10隊跟進。及至同日晚上約10時半，兩名男子在旺角山東街及洗衣街交界懷疑以雜物堵路，便衣警員到場拘捕一名14歲少年及一名19歲青年，涉嫌在公眾地方行為不檢，案件由西九龍總區重案組跟進。該3名被捕青少年已被扣留調查。

與此同時，警方又在旺角多處街頭截查可疑人士，期間於彌敦道近奶路臣街交界，以及朗豪坊對開截查多名男女，合共向29名違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）的男女發出定額罰款通知書。至今日(13日)凌晨零時30分左右，旺角一帶大致回復平靜。

此外，昨午約4時40分，警員在灣仔告士打道截查一名15歲女童，惟她未能出示身份證明文件，考慮到未成年人士的安全，遂將她帶回警署，並通知其家人將女童接回。

警方嚴厲譴責示威者危害公共衞生和公共安全的行為，會繼續在全港各區執法，以保障公共安全和社會秩序。