政府產業署康文署帶頭成傘膠袋大嘥鬼　環團去信促停派獲採用

每逢雨天，不少市民進出室內場所都會使用雨傘膠袋，造成大量浪費。有環保團體於2017年調查發現，香港單在一個雨季已使用超過1,400萬個雨傘膠袋，及後在翌年揭發康文署與政府產業署管轄的場地濫派雨傘膠袋，帶頭成為「大嘥鬼」。團體逐去信促請該署帶頭實施各項環保政策，康文署於2019年4月回覆稱，該署的大部分設施已於同年停止派發雨傘膠袋；政府產業署則在近日回覆，稱其管理的所有物業均沒有派發雨傘膠袋的措施。

香港塑膠污染問題嚴重，綠領行動自2017年推行減少使用或派發雨傘膠袋計劃，單計去年已獲114個物業響應，並有37個參與物業停止派發或減少派發雨傘膠袋，減少數量達200萬個，足以鋪滿25個香港大球場。

綠領行動總幹事何漢威表示，政府部門停派雨傘膠袋，相信做法能起到牽頭作用，令更多私營機構跟隨。何指，現時很多商場、物業已改用雨傘除水機和加添其他防滑設施，證明「短命雨傘膠袋」並非必需。他促請政府進一步參考南韓政府，禁止提供雨傘膠袋，落實《香港資源循環藍圖2035》中加強規管並減少即棄塑膠的承諾，令本港雨傘膠袋可絕跡。