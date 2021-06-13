安心App未盡完善　促推加強版追蹤

為應對疫情，現時世界各地政府推出各自的疫情追蹤應用程式，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，相關程式主要可分為兩大類，第一類是透過市民出入各類場所時掃描二維碼登記出行紀錄，例如本港的「安心出行」；另一類則是以名為GAEN的技術，透過藍牙記錄使用者接觸過甚麼人，例如德國的Corona-Warn-App。方指出兩類應用程式各有優劣，沒有一種是十全十美，需視乎各地疫情狀況採取適用的工具。

方表示，如本地的「安心出行」應用程式（App），利用二維碼紀錄到過甚麼處所，雖能有限度獲取出行資料，但當二維碼保存不當，被人公開甚至放上網，則有機會被用來偽造出行紀錄。而採用GAEN技術的應用程式，當用戶與其他用戶相處或接觸時，手機藍牙會向對方手機發送加密編碼，過程中便能得知用戶與甚麼人相處或接觸，雖然能在用戶確診後更有效找出密切接觸者，但可能引發更大的私隱爭議。

方補充，即使轉用GAEN技術開發新的程式取代「安心出行」能避免相關漏洞被惡意使用，但無法確切知道確診者到過甚麼處所，對防疫亦不利，因過去不少病例源於與其他患者同處同一場所而染疫，如未能得知患者到過甚麼場所，則無法及時為場所清潔消毒。

因此有部分地區如英國，兩類技術均同時採用，方又指港府亦可研究有關做法，至於市民若擔心資料外洩，方則笑言道「寫紙仔」已是現有最能保障個人資料的做法。