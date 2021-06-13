中環蘭桂坊及蘇豪區4酒吧違規營業　4負責人被控133客犯禁罰款

食環署聯同警方在中環蘭桂坊及蘇豪區的食肆及酒吧巡查。

警方及食環署在今日(13日)凌晨零時開始進行聯合行動，在中環蘭桂坊及蘇豪區一帶巡查多間酒吧食肆，提醒場所經營者、從業員及市民嚴格遵從防疫規例，並採取嚴厲執法行動。食環署及警方於行動中發出133張定額罰款通知書。

行動中，執法人員發現3間位於蘭桂坊的酒吧及1間位於蘇豪區砵典乍街的樓上酒吧違規營業。4間場所的負責人，包括姓黃(27歲)男子、姓陳(40歲)男子，以及2名分別40及41歲外籍女子；涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），將被執法人員作出檢控。

其中3間違規場所內共46男39女(21至45歲)，涉嫌於違規經營的食肆內聚集，違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），被發出定額罰款通知書。另外，一間位於蘭桂坊德己立街的酒吧內的33男15女，因未有接種2019冠狀病毒病疫苗，亦被執法人員發出定額罰款通知書。

與此同時，於蘇豪區巡查的人員，亦發現一間食肆未有於場所內張貼其營運模式之告示，另一間食肆則有一名員工未有按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）接種2019冠狀病毒病疫苗，兩名負責人亦被在場人員作出口頭警告。

警方續呼籲酒吧業界嚴格遵守持牌條件及根據相關法例經營酒吧食肆。場所負責人亦應遵守《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），確保顧客在進入指定場所時，必需已接種第一劑2019冠狀病毒病疫苗。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。