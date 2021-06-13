元朗青年宿舍明年竣工　將提供1680個宿位

港府在2011/12年度施政報告提出「青年宿舍計劃」，由政府資助非政府機構興建宿舍，為18至30歲在職青年提供短期住宿，並提供租金折扣以助青年儲蓄。政務司司長張建宗今日(13日)在網誌表示，保良局位於元朗馬田壆的青年宿舍預計明年(2022年)竣工，提供多達1,680個宿位，是目前規模最大的項目。另有五個正進行的項目合共可提供1,600多個宿位，包括在今年4月獲立法會財務委員會批准撥款進行主體工程的東華三院上環項目和女童軍總會佐敦項目。

張建宗又提到，上周到訪首個落成啟用位於大埔並由香港青年協會營運的青年宿舍PH2，了解宿舍運作和最新進展，並與前線青年工作者和租戶交流，分享他們過去一年營運宿舍的經驗和住在其中的生活點滴。PH2營運團隊和青年租戶對計劃反應十分正面。除了讓青年人有一個為期五年的舒適居住空間外，PH2有各式各樣的活動和設施，協助青年人學習生活技能，促進他們向上流動，實現理想。

青年租戶指出，他們不僅受惠於比市場低的租金，更值得珍惜的是這段特別的成長經歷，拓闊他們的人脈網絡，提升自信心和自立能力，例如通過共用客廳和工作空間，與「舍友」彼此交流，互相學習，互相扶持。

翻查資料顯示，現時按「青年宿舍計劃」進行的項目共7個，共提供至少3,300個青年宿舍宿位。但目前只有香港青年協會位於大埔的青年宿舍PH2落成，僅提供80個宿位，保良局位於元朗馬田壆的青年宿舍料明年上半年竣工。至於香港女童軍總會位於佐敦及東華三院位於上環的項目，分別提供576個及302個宿位，預計大約在4年內完工。

另外，香港青少年發展聯會位於旺角的項目、香港聖公會福利協會有限公司位於元朗的項目及救世軍位於灣仔的項目分別提供90個、約190個及約510個宿位，有關峻工日期仍待定。

工程費用方面，香港青年協會項目(青年宿舍部分)、保良局項目、香港女童軍總會項目(青年宿舍部分)和東華三院項目的建築費用，預計分別為1.581億元、15.13億元、7.813億元和4.499億元。而其他3個項目，由於尚未完成詳細設計，現階段難以估算相關的建築費用。