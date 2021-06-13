橡樹街重建項目採用預先招標　韋志成形容是巿建局與發展商雙贏

2021年市區重建局將會有8個重建項目完成清場，可望於本年度內相繼推出招標，市建局行政總監韋志成今日(13日)於網誌表示，首個推出的大角咀橡樹街項目，試行採用「預先招標」的措施，可提早大約一年進行招標，縮短整個重建周期的時間，以提前引入發展商進場。他續指，今年度第二個重建項目，土瓜灣庇利街項目，在上周五發出合作發展意向書的邀請，該項目是自2016年開始以「小區發展」模式，首個完成收購和清場，並推出發展的項目，標誌踏入落實發展的新里程。

韋志成指，橡樹街項目在4月已展開招標程序，經過詳細考慮及評審14份標書後，市建局董事會在剛過去的星期四(10日)批出合作發展合約，並試行採用「預先招標」的措施，並指新措施對市建局和發展商雙贏。韋解釋道，市建局可以提早從中標發展商收取前期款項，讓資金提前「回籠」，推展其他重建項目、項目能提早交予發展商籌備建築工程，使項目提前落成、可因應市場環境、重建項目進度、該年度可推出招標的單位數量等因素，更靈活地選取清場進度較理想的項目進行招標，以達致善用和盡用市建局的財政資源，加快市區更新步伐。

而對發展商而言，能夠提早接手項目，以開展項目的詳細設計工作，擬備相關圖則，及提交予政府部門審批，使相關工作可以提早9個月至一年完成；發展商在項目清場後接手地盤，可以按預早批核的圖則立即施工，減少地盤因應圖則待批而閒置的時間，提升效率；項目的圖則提早獲批，即可加快向政府申請預售單位的工作，以便盡早發售單位，滿足市民置業的需要。

他續道，另一重建項目庇利街項目因規模大，地盤面積相當於橡樹街項目的10倍多，加上地契條款亦較複雜，包括列明中標發展商需負責興建公共設施，故沿用傳統招標模式，在完成清場後才推出招標。市建局將在合作發展協議中，列明總體設計上的要求，成功取得項目的發展商，須依照協議訂明的整體規劃大綱，為新發展項目的住宅、地庫、公眾停車場、綠化行人街道和道路網絡等設施，制定建造方案。