形容一人染疫如燎原火 林奮強憂貿然放寬措施或爆疫

港府為求谷針無所不用，仍難改變維持偏低的新冠疫苗接種率。醫院管理局成員林奮強今早(13日)在電台節目表示，對香港再爆發新一波疫情掛心，認為市民對疫苗風險估計錯誤，導致受影響的未必只是受感染市民，並指出當一人受感染，可能影響過萬人，他舉例指早前因1宗變種個案走漏，導致40萬名外傭須強制檢測，形容「星星之火可以好快燎原」。

他又指，相比外國接種率高之下，才放寬防疫措施，反觀本港卻在接種率偏低的情況下，已放寬措施，認為問題嚴重，呼籲市民接種疫苗加強防範。

醫管局策略及發展總監李夏茵則稱，普通科門診將於本月底開放預約，供市民接種疫苗前評估，又指醫管局希望回復正常服務，但擔心一旦新一波疫情爆發，便要停止服務，影響公眾，強調醫療體系要持續發展下去，須靠市民接種疫苗。

李又表示，公營醫療體系有不少病人因長期病患，要到不同專科跟進，希望透過科技，協調他們監察自己健康。40由於歲後出現長期病患比率開始提高，為減慢慢性病人口的增長速度，她指醫管局將透過「護訊鈴」，挑選高風險病人，為其制訂個人化目標，希望減緩病情惡化或出現併發症的風險。此外，社區康健中心亦會提供不少資訊，而今年將再有多區提供相關服務。