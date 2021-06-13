看通勝料今年或特別酷熱　羅致光指勞資均有責任預防工人中暑

近日本港天氣炎熱，不少須戶外工作的工人酷熱難耐。勞工及福利局局長羅致光今（13日）有如天文曆法家上身，指今年夏至是6月21日，惟他年幼讀天文地理時認為，有關曆法意義在香港應有所調整，自己則會把日照時間最長的6月3日，當作香港的「夏至」，但又稱並非質疑天文台官方公布。他又指，年初看通勝春牛圖，便有直覺今年或特別熱，認為勞資雙方均有責任預防工人中暑。

羅致光在網誌指出，天文台在今年5月23日下午錄得最高氣溫攝氏36.1度，是1884年有紀錄以來5月最高氣溫。由團結香港基金於2018年成立的「商社聚賢」平台，推行「民生無小事」計劃，其中一個是協調劏房戶紓緩夏日酷熱之苦，關愛基金其後承接該理念，去年6月推出為期2年的「為低收入劏房住戶改善家居援助計劃」。

羅又指，本港不少工人基於工作性質，不論天氣多熱仍要在戶外工作，認為僱主須適當評估風險，並採取有效預防措施，例如為僱員提供個人散熱裝備等。職安局亦已在今年4月推出「中小型企業掛腰風扇資助計劃」，向較高中暑風險的行業的中小型企業提供資助，以優惠價換購掛腰風扇，助僱員散熱降溫。另外，當局去年底已檢討政府服務承辦商非技術僱員，自前年起實施的改善措施，報告建議向在夏季進行戶外工作的非技術僱員，提供以快乾物料製成的制服。