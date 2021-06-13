香港兒童醫院奪優質建築大獎　建2組架空天橋最具挑戰

位於啟德的香港兒童醫院，在2020年度優質建築大獎中獲得兩項大獎，分別為大會最高殊榮的優質卓越大獎，以及香港非住宅項目（新建築物—政府，機構或社區）優質建築大獎。負責設計和興建的建築署代表指，因醫院需要興建2組架空的天橋，組件需要送到工地後再逐一吊升至所屬樓層，然後焊接，令工程比較複雜。

優質建築大獎為兩年一度，由本地9間大型建築及建造業界相關的學會及機構合辦，今年已踏入第10屆。本屆主題為「創建都市‧用心建造」。大獎籌委會主席莫國和指，今年是歷來最多參選作品的一屆，共有49項作品。其中，興建醫院的複雜性較大。

建築署署長何永賢說，建築團隊設計兒童醫院時，在醫院內外都加入許多動物圖案和裝飾，令它成為一所「懂得說故事的醫院」。病童由進入醫院的一刻，前往乘搭升降機，以至到達病房，每個位置都有動物的圖案或裝飾作伴和引路，其柔和的色彩更有助紓緩他們緊張的情緒。

何續指，不同樓層以不同的動物為主題，例如馬騮仔層、熊貓仔層等，除有助引導病童和家屬到所需的樓層，趣致的動物圖案，更為醫護人員、家屬和病童之間提供說故事的元素，有助減輕病童的壓力。

另外，兒童醫院亦是取得香港綠建環評最高級（鉑金級）認證的項目。何指，建築物邊緣地方種植攀緣植物，以垂植綠化來增加綠化覆蓋率。兒童醫院的整體綠化覆蓋率達四成，高於啟德發展區要求的三成。垂直綠化能夠為大廈隔熱，緩和場地的溫度和濕度，亦能過濾灰塵和減少噪音。

至於興建兒童醫院的挑戰，建築署工程策劃總監李翹彥說，醫院面積很大，約17萬平方米，工程曾有5000名工人同時開工，對建築署來說，可謂史無前例。工程的另一項挑戰是興建2組架空的天橋，一組位於醫院頂部，橫跨60多米；另一組是二及三樓的孿生橋，上下兩層，長40多米。組件送到工地後，逐一吊升至所屬樓層，然後焊接，是整個項目中比較複雜的地方。