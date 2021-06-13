青年若對藥物敏感　專家建議打疫苗前先諮詢醫生意見

政府批准由內地及德國合研的復必泰疫苗，接種年齡降至12歲，明天(14日)可開始接種。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，青少年一般的食物過敏，並不構成不宜接種的原因，但如果對兩款或以上藥物過敏，則建議先諮詢敏感科專家或醫管局「疫苗過敏安全診所」。

孔繁毅表示，第三期數據顯示青年接種復必泰疫苗後，整體副作用輕微，而且保護率高，呼籲大家不用擔心，形容整體副作用只是疲倦、肌肉痛等，但青年的副作用比其他年齡層少，相信與年紀及免疫系統未完全發展有關係。

孔表示，青年打針後仍需休息15至30分鐘，並觀察身體情況，外國數據顯示打針後會有輕微心肌炎，每100萬人便有16人出現此類情況，患者會有心口不適，但休息一段時間便能復原，兒科醫生會跟專家緊密合作及溝通，若出現不適個案，會即時向外通報。

倘若青年本身健康，但打針後出現心肌炎，他認為，當回顧所有數據後，便有可能判斷跟疫苗接種有關。專家亦會根據復必泰疫苗對其他年齡層的數據，分階段下調接種年齡，強調小朋友接種，在家庭中提供群體免疫是相當重要。

對於整體疫苗接種率不斷上升，孔表示接種後出現嚴重併發症個案相對少，相信跟接種年齡下降有關，整體嚴重個案較往時下降20%至30%。對於一名港大男醫科生打兩劑復必泰疫苗後中風，孔表示該名男生康復進展良好，有輕微面癱，磁力共振檢測後發現他體內有先天性不正常血管，認為跟疫苗接種沒有關係。

對於專家委員會月初更改個別死亡呈報個案，只會在與疫苗接種有潛在關聯的情況下，才作出公布。孔表示專家就死亡個案呈報會再作微調，會在更短時間公布，原因是接種人數上升，以及不想外界認為政府透明度不足，「講咗比較好啲」。