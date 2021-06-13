宋皇臺站開放日逾200人參觀　有七旬街坊指等了十幾年

幾經波折的屯馬綫將於本月27日全線開通，港鐵繼昨日(12日)於土瓜灣站舉行開放日，今日(13日)再開放宋皇臺站，首批入場人士超過200人。然而，站內尚未完成文物展覽、古井及C出口的工程，有不少九龍城街坊表示「等咗十幾年，對腳行唔到」，嘆道「遲到好過冇到」；亦有街坊質疑新站的便利程度，期望政府重整路面交通時，能積極諮詢居民意見。

工程途中，宋皇臺站地盤多次發現文物，部分將於站內展出。不過，港鐵目前尚未完成相關工程，站內有部分位置被大幅圍板遮擋，頗殺風景。加上宋皇臺站近北帝街的C出口早前因發現文物，現正開展考古工作，故仍未落成，預料會改造成行人天橋，而C出口附近的街坊則要走頗長一段路，才能落到地鐵站。

今年73歲高齡的汪女士坐着輪椅前來，對九龍城終於有地鐵站感到雀躍「等左十幾年！等到對腳行唔到，坐輪椅都要嚟」。她又指，因交通及行動不便，平日只會搭的士或巴士在紅磡區內活動，故期望屯馬綫開通後，能方便地搭地鐵到新界區，呼吸新鮮空氣。

「港鐵沙中線土瓜灣北關注組」主席梁銘標亦對新站感到欣慰，他指居民十多年前開始爭取開設地鐵站，而區內多年來人口不斷膨脹，政府也改變沙中綫走向，回應居民的需求。對於工程拖了十多年，政府花了很多時間精力在發展和保育之間拉扯，他坦言感到失望，但「遲到好過冇到」，並預料交通時間最少可縮減三分之一。

不過，結伴而來的九龍城居民蔡先生和黃先生認為，地鐵站距離九龍城社區頗遠，導致落站的隧道相當長，加上C出口仍完成相關工程，對十三街、翔龍灣、馬頭圍道等居民都會造成不便，無論是土瓜灣站，抑或是宋皇臺站，都相當遙遠。他們亦關注「重組」方案的影響，期望運輸署能讓居民參與重組路面交通的過程，切實了解街坊需要，而非「一刀切」刪減巴士及小巴路線及班次。

鐵路政策關注組織「火車未到站」創辦人紀俊安亦認為宋皇臺站C出口的情況不理想，又期望當局能與古蹟辦加快效率，盡快完成古井文物展示的工程。