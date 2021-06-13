新巴城巴擬再申加價　政黨倡改革巴士路線重新規劃專營權

新巴城巴接連嚴重虧損，並預告為收支平衡將將再次加價，同時「整合」最多一半路線，以節省資源，提高效益。有政黨認為，兩巴因自身經營問題而不斷削減公共服務，擔心情況有如90年代的中巴，走進「虧損、削減服務、乘客再減少、虧損更多」的惡性循環中，最終面臨倒閉，故提出建議，包括改革巴士路線及由政府補貼部分路線。

民主黨指，新巴城巴現時資產淨值僅約30億港元，營運問題迫在眉睫，認爲應改革巴士路線，讓部門及巴士公司在規劃路線的階段已經與地區聯繫，減少不必要的磨擦和糾紛。同時建議巴士服務必須「在長遠的宏觀考慮下，營運一些虧蝕但切合社會需要的路線」，並由政府作出補貼，如不少未有鐵路服務覆蓋的地區線、學校線、醫院線，或點對點快線等。

該黨又建議部門重新規劃巴士專營權範圍，由於港島人口結構轉變，加上西港島綫、南港島綫(東段)分別投入服務，導致港島區巴士服務受到衝擊，加上沙中綫明年通車，紅隧巴士線收益必然下跌。該黨認爲政府應考慮重新規劃專營權範圍，例如將部分準備發展的新市鎮撥入港島區路線的專營權範圍，讓巴士公司能夠此消彼長，維持基本運作。

該黨亦認為，政府應全面檢討整個專營權制度，重新思考現時的客觀環境是否仍然適合以專營權模式外判、營運巴士服務，如「公有私營」的方式等。另外，亦應檢討票價機制，甚至研究設立票價穩定基金，在巴士公司有盈餘時，將部分收益撥入基金，長遠平穩巴士車費。