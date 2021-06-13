逾四成受訪長者因缺錢無法定期體檢　協會倡設消費券

面對「高齡海嘯」，完善的長者健康服務配套尤為重要。有協會就本港基層長者健康狀況進行調查，發現八成基層長者無力管理健康，衍生較多不必要入院及使用急症服務的情況，有逾四成長者因欠缺金錢無法負擔定期身體檢查。至於接種新冠疫苗方面，有約五成受訪長者表示不會接種，有三成則在考慮中。

調查由香港社區組織協會及香港老人權益聯盟進行，於3至5月期間，以面談或電話方式，訪問201名居住深水埗的長者，並根據患者積極度測量級別分析，將受訪者分為1至4級，較高級別的病人更主動參與管理自已的健康，使用健康服務及依從健康意見；相反較低級別的病人則依賴被動。

調查結果發現，高達八成基層長者屬積極度最低的第1級，反映他們無力管理健康，包括未能遵從醫囑、妥善服藥、監察血壓血糖等身體狀況，有七成長者表示從未使用公營健康服務。

此外，有七成長者不願意每月在保健服務上花費金錢，逾四成長者因欠缺金錢而無法定期進行身體檢查。至於接種新冠疫苗方面，有八成受訪長者表示不會接種或考慮中，當中有半成指，如經過評估後認為適合會願意接種疫苗。

協會建議政府可以主動提供針對弱勢社群的服務，例如設立外展隊，接觸隱蔽長者及其他患者積極度低的社群。此外，亦可以服務券或消費券等方式獎勵參與健康服務，例如為使用康健中心，或其他預防性護理服務的長者，提供醫療券優惠或折扣。