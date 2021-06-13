車Cam直擊：沙田大涌橋路私家車撞翻小巴　至少1死7傷

沙田發生交通意外，今午(13日)2時54分，一輛綠色小巴駛至沙田圍路及大涌橋路交界近河畔花園對開時，與一輛私家車相撞。小巴餘勢不止衝前向左翻側，車內多人受傷，事件釀成至少1死7傷。據小巴站長指，死者為50餘歲姓張司機，入職約10年，事發時為今日第一轉車，詎料發生意外，駕涉事的803線約兩年。

有「車Cam」拍到意外一刻，從有關片段顯示，當時私家車沿沙田圍路向沙田鄉事會路方向行駛，當駛至大涌橋路交界時，涉事小巴由大涌橋路駛出，兩車疑收掣不及相撞。其中小巴被撞飛，在十字路口打轉後翻側，私家車則停在十字路口中，隨後3名男女從私家車落車。

意外後，小巴車頭擋風玻璃碎裂脫下，私家車車頭則嚴重損毀，安全氣袋彈出。救護員及消防員接報趕至，流動傷者治療車亦到場。多名傷者在場待援，另有傷者懷疑被夾在小巴與馬路之間，消防以工具抬起小巴，嘗試將傷者救出。意外原因有待進一步調查，不排除有車衝燈肇禍。

有途經駕駛者憶述，小巴上約有6至7名傷者，滿身披血，其他駕駛者見狀，紛紛上前協助，打爛玻璃把他們救出；司機的頭部則被夾着，其他駕駛者恐貿然把他救出，會加劇其傷勢，遂靜候消防人員前來救援。他又目擊一名疑為私家車司機的女子，情緒激動。