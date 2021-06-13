內地港人搶不到打疫苗名額　政黨促港大深圳醫院設專站

現時身在內地的港人可能免費接種新冠疫苗，有政黨指5月至今收到約百宗在內地港人的求助，指未能預約打針。有港人試過申請兩周，仍無法預約。政黨促請港府在香港學大深圳醫院設專站，為居住在深圳的港人接種疫苗。

居於深圳10多年的胡先生擁有居住證，而內地政府目前容許有居住證的港人免費接種疫苗，但深圳只有8間指定醫院可供港人接種，名額有限。他試過透過手機應用程式預約，因為每日名額有限，有意預約的人士都要「鬥快」，他指名額在1分鐘就被搶光。他試過申請了2星期，仍無法預約。

胡先生最後在朋友介紹下，參加深圳工聯諮詢服務中心的疫苗接種團，在本月10日於港大深圳醫院接種第一針深圳康泰疫苗。工聯會促請政府在港大深圳醫院設專站，供內地港人接種疫苗，建議將香港多出的疫苗，移送內地供當地港人接種。

議員麥美娟又促請政府盡快與內地商討，疫苗接種紀錄與內地健康碼互通。她指，若疫苗接種紀錄與內地健康碼不能互通，未必能顯示接種疫苗紀錄，會令內地港人回港時造成不便。