資料庫：沙田大涌橋路車禍頻　上次校巴意外僅隔9日

沙田大涌橋路今日(13日)發生小巴撼撞私家車後翻側的嚴重意外，事件再令人關注有關道路的安全問題，據知大涌橋路雖未納入交通黑點，但過往車禍頻生，當中更不乏奪命事故。

對上一宗發生在本月4日，一輛載有55名學童的校巴沿大涌橋路往馬鞍山方向行駛，駛至火炭路交界時懷疑失控，先剷上路中石壆彈起，撞及一輛私家車後衝落城門河旁邊的單車徑，過程中掃毀交通燈及鐵欄，碎片亦擊中一輛輕型貨車。事件造成25人受傷，幸車上所有人均有佩戴上安全帶，故傷勢不算嚴重，警方其後以涉嫌危駕拘捕姓陳（57歲）校巴男司機。

2019年4月22日，一輛空載屋苑穿梭巴士沿大涌橋路往大圍行駛，途至沙田路交界十字路口「黃格仔」時，一輛載客的士剛沿火炭路往沙田路方向駛至，兩車在交界失事相撞，的士左邊車身遭穿梭巴攔腰撞上後，全車90度扭向往沙田第一城方向行車線始停下。捱撞的士車身嚴重凹陷，後排一名40歲男乘客身受創被困車廂，獲救送院後傷重不治。

同年3月31日，一輛的士駛入大涌橋路及沙田圍路交界時，遭一輛失事專線小巴攔腰猛撞，小巴其後餘勢不止，再直撼路口中央的石壆始告停下。救援人員趕至現場營救，證實包括2名司機在內共有9人受傷，先後由救護車送院救治。

大涌橋路多個交界位均設有俗稱「孭仔燈」的交通燈號，分別以箭嘴及紅綠燈的燈號，顯示車輛可直行、右或左轉，本意是分流及提醒駕駛人士可優先轉彎，但過往卻屢被質疑容易混淆，或為構成交通意外的元兇。

過去有區議員批評相關路段交通意外數字持續高企，認為該處是馬鞍山至沙田其中一條必經之路，車流量高，道路設計有改善空間，如於直走和轉向的行車線中間加裝道路中央分隔帶，並將「孭仔燈」分開成兩組獨立燈號，分開安裝，令指示更清晰，有助減少司機「睇錯燈」情況。惟運輸署曾回應指取消「孭仔燈」或會引致該路段擠塞，一直無對症下藥之法。