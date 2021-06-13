政府拒列新冠肺炎為職業病　工會斥剝削打工仔權益

疫情下多個行業被政府指為「高危群組」，惟當局多次拒絕將新冠肺炎納入為職業病，辯稱兩者無因果關係。香港工人健康中心今日(13日)舉行周年大會及職業健康研討會。會上有出席者批評，政府至今仍未將新冠肺炎納入職業病範疇，阻礙因工作而染病的打工仔獲得賠償。

香港職工盟總幹事蒙兆達表示，各界早於去年已向當局反映有關意見，要納入新冠肺炎為職業病。他指，香港2003年沙士受過痛苦的教訓，惟2005年才納入職業病列表，令多人錯失索償機會，但當局至今仍諸多推塘，以未有留意到部分職業為高危為由，拒絕納入新冠肺炎。

蒙兆達指，勞工處接獲541宗疑因工染疫的索償個案，僅11宗個案在僱主根據處方發出的補償評估證明書支付補償款項後已獲解決，打工仔仍難以索償，甚至要花費大筆律師費進行訴訟。他又要求勞工及福利局局長羅致光不要只寫網誌，否則政策只會愈來愈「離地」。

他補充指，工會曾就職業病的釐定及準則與勞工處商討，但卻變為「向局方發牢騷」，並不是諮詢「接觸點」，羅致光最後只會在網誌交代拒絕接納的原因。

香港職業及環境醫學會會長郭啟謙表示，過去一年多從科學方面探討新冠肺炎與職業的關聯，發現有設「對照組」的研究顯示特定職業人士患上新冠肺炎較高。他指，丹麥有研究將醫護人員對照在社區捐血人士，為他們檢驗新冠病毒抗體，發現醫護人員感染風險亦較一般人高。