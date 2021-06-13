傷者浴血困小巴　多名熱心駕駛者扑玻璃救人

沙田大涌橋路今午(13日)再發生車禍，小巴司機慘遭車身壓頭亡，6名小巴乘客及涉事私家車女司機受傷。途經駕駛者鄧先生憶述事發一刻，指小巴上約有6名乘客受傷，滿身披血，他與其他駕駛者見狀，紛紛上前協助，打爛玻璃把他們救出。他又指，小巴司機的頭部被車身壓着，大家一度打算抬起車身救人，但恐防貿然亂動會加劇其傷勢，遂靜候消防人員前來救援。他又目擊一名疑為私家車司機的女子，情緒激動，事後亦送院檢查。

街坊林先生稱，非沙田區居民倘駛經有關路段「唔熟路」，或會看錯「孭仔燈」而出意外。但他認為，上址道路繁忙且多行車線，的確有需要用「孭仔燈」，故他認為最重要的是司機要有良好駕駛態度，留意及遵照交通燈行車。若政府多加向大眾宣傳上址路段的情況，或對減少交通意外有幫助。

住在附近39年的陳女士表示，上址經常發生交通意外，多年前上址亦曾發生嚴重小巴意外，一輛小巴跌落上址行人隧道，其丈夫行經，把一名滿臉插着玻璃碎片的女子救出。陳同樣認為要減少意外的最佳辦法，是駕駛者保持良好駕駛態度。