關愛基金恐數年內乾塘　扶委會委員促當局注資

港府2011年成立關愛基金後，曾兩次注資共200億港元，基金原意是用作「補漏拾遺」，協助安全網以外、有經濟困難的市民，但當局近年多項政策均由基金承擔開支，包括興建組合屋等，令外界質疑關愛基金淪為港府的「提款機」或「補鑊基金」。截至今年4月，關愛基金僅剩下70多億港元可動用資金，有扶貧委員會委員估計流動資金「用唔到好多年」，認為當局應再作注資，並把部分項目交回負責部門承擔開支。

立法會文件顯示，截至今年4月底，關愛基金結餘約147.6億港元，包括存放於金管局的約98.06億港元及銀行存款約49.28億港元，總投資回報和利息收入約57.37億港元。關愛基金自成立以來先後推出59個援助項目，包括多個過渡性房屋先導計劃，及協助低收入住戶更換數碼電視等，總承擔額約200億港元，在扣除尚未支付的承擔額後，目前約70多億元可動用資金。

文件又提到，關愛基金曾於2011年及2013年，分別把50億港元及100億港元存放於金管局，扶委會其後於投資年期屆滿後，即前年7月提取30億港元，以應付基金於2019年8月至2023年6月期間所需的現金流。及至去年年底，扶委會提前取出70億港元本金，以應付去年下半年多個大型新援助項目的現金流需求。

扶委會委員施麗珊指出，關愛基金剩下的可動用資金「用唔到好多年」，擔心近期本港經濟不景，基金或需要推出新援助項目，一旦有涉款以億元計的項目，或會在數年間用盡資金，認為當局應再注資。她指出，部分項目例如以新藥物的試驗計劃，以及協助清貧學生購買電腦等，應分別交回負責部門承擔開支。