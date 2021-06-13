G7聯合聲明首提台海　要求中國尊重香港高度自治

一連3日的七大工業國集團（G7）峰會，周日（13日）在英國康沃爾郡落幕，聯合聲明首次提及台海局勢，並要求中方尊重新疆人權狀況及香港高度自治，以及呼籲再次前往中國調查新冠肺炎疫情起源。G7領袖上周六（12日）曾閉門討論中國問題，期間一度切斷會議室內的網絡及WiFi，防止中國竊聽敏感內容。

聯合聲明表示，G7與會領袖重申維護開放、自由及包容的印太，並明白台海和平穩定的重要，鼓勵和平解決兩岸問題；各國對東海及南海局勢深表關注，強烈反對任何單方面改變現狀、加劇緊張局勢的企圖。各國將推廣自身價值觀，包括呼籲中國尊重人權和基本自由，特別是新疆，以及根據《中英聯合聲明》訂定香港所享有的權利、自由及高度自治。各國領袖同意捍衞人權及國際勞工標準，承諾保護個人免受強迫勞動。

在對華貿易上，各國將繼續透過集體磋商方式，應對中國破壞全球經濟公平透明的非市場經濟政策及做法。G7領袖呼籲，由世界衞生組織召集專家，對疫情起源展開及時、透明的第二階段調查，並根據專家建議，在中國境內展開調查。G7亦同意捐贈10億劑新冠疫苗，並爭取在明年年底前提供至少一半劑量，主要透過世衞的疫苗分配機制，提供予最有需要的人士。

兩名消息人士透露，各國外交人員上周六晚工作至深夜，就多數內容達成共識。其中一名消息人士指，G7各國對聯合聲明沒有太多分歧，但日本希望對中國採取更強硬路線。G7上周六其中一節90分鐘閉門會議曾討論中國問題，有美國官員指與會領袖同意一致應對中國人權問題，並形容本年的聯合聲明比3年前行得遠。

對於聯合聲明在涉華部分未如美國想像中強硬，拜登表示：「我滿意。」有美媒引述消息指，部分G7國家初時對抗中有保留。法國總統馬克龍警告與中國為敵會有反效果，損害尋求與中方在氣候變化、貿易及金融合作的努力。德國總理默克爾亦擔心若無中國參與，應對氣候危機會沒有成果。

中國駐倫敦大使館發言人回應指，國家不分大小、強弱、貧富一律平等，世界上的事情應由各國商量着辦，而不應由少數幾個國家操縱，那樣的時代已經一去不復返了。世界上只有一個體系、一種秩序，那就是以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，而不是少數國家主張的所謂體系和秩序。