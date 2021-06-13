多區現害蟲斑蛾　有古樹被吃九成樹葉　環團憂殺入九龍

害蟲入侵本港各區，區內古樹岌岌可危！繼5月時政府在大埔、北區、屯門及元朗，發現啃食榕樹樹葉的「朱紅毛斑蛾」幼蟲大量滋長，事隔半個月，情況仍然嚴重，太和頭村有被列入古樹名冊的老榕樹已被吃掉約九成樹葉，梅樹坑公園亦樹冠被啃食。幼蟲更由新界殺入九龍，有環保團體發現紅磡、黃埔一帶亦見其蹤影，指斑蛾問題早在上年發生，但政府應對措施不力，以致二度爆發，要求加緊步伐處理，否則會有更多古樹被蠶食。

夏天為萬物帶來生機，可惜連害蟲亦如是。以啃食榕樹樹葉為生的「朱紅毛斑蛾」在新界多區肆虐，大埔太和區議員陳蔚嘉表示，在大埔區林村內的圍頭村，有被列入古樹名冊的老榕樹出現斑蛾，該大樹已被吃掉約九成樹葉，而在同區的梅樹坑公園，亦同樣出現榕樹樹冠被斑蛾啃食的現象。陳蔚嘉直言情況不甚理想，已聯繫政府部門，並已在上述位置完成除蟲工作。事實上，發展局早於上月尾承認，今年受蛾蟲影響的樹木數目亦較往年有所上升，當中有23棵古樹名木，而去年有逾500棵榕樹受幼蟲侵襲「變禿」。

然而，事隔半個月，部門懶理令情況惡化。斑蛾已極速由新界走入市區，環保團體長春社保育經理許淑君表示，自己在上周四於紅鸞道發現有20多棵垂葉榕，出現樹冠被斑蛾咬食近一成，但暫未見有幼蟲、成蟲，只見10多隻幼蟲屍體。她表示，斑蛾在羽化變成成蟲後，會飛上樹冠產卵，幼蟲會啃食樹頂樹葉，再向下爬去結蛹，最嚴重大樹可被吃掉九成樹葉，長此下去或會有死亡風險。她表示去年10月時曾在多區出現大型爆發，政府已在今年年頭開始試用「草蓆包樹幹」的方式，惟蛾蟲問題未減，更出現二度爆發，評政府人員或未有準確掌握斑蛾周期，以致難對症下藥。

許淑君又指去年蛾蟲爆發地點只在大埔林村，是次在大埔市內亦有發現，加上紅磡、荃灣亦有市民發現有斑蛾，即斑蛾問題已擴散，她估計與氣候變化、雨量減少有關，又續指5月尾至6月中為斑蛾羽化的關鍵期，政府有需要加緊步伐來解決，否則擔心更多古樹被蠶食。