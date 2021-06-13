端午節前夕市民買糉與家人分享　粥店嘆生意不如疫情前

臨近端午節，傳統必然要吃上一口糉，而現時市面上糉的款式令市民「花多眼亂」，有位於旺角的粥店在門外擺放多盤不同種類的糉供市民選購，現場顧客絡繹不絕，不少人購入4至6隻糉，均滿載而歸。有粥店負責人今日(13日)表示，今年銷情尚可，惟跟以往爆發新冠肺炎疫情前相比，始終有所欠缺，但相信初一至初五(10日至14日)仍可如以往一樣賣出過千隻糉；另有買糉的市民則嘆謂今年端午節氣氛較差，但買糉與家人分享亦可彌補過節氣氛。

在旺角一間粥店的負責人蔡太嘆謂今年成本上漲，不論是竹葉、豬肉或豆等亦有加價，但店舖沒有因此而加價，因一般是做街坊生意，只望街坊們可以開開心心過節。不過，她表示與疫情前相比，今年生意的確「差咗好多」，但相信在初一至初五的旺市期間，仍可與以往般賣出過千隻糉。她又指今年特地新推出「手臂糉」，餡料更豐富，價錢亦不貴，期望可吸引更多顧客。

市民陳先生表示，今年買糉的數量與以往相若，共買了6隻，是為了一家六口，每人一隻糉「等小朋友唔使爭(糉)，開開心心」。他又指今年節日氣氛較以往差，或因疫情關係，感覺周邊都冷冷清清，但認為吃糉可彌補家中過節氣氛。

與丈夫結伴買糉的市民陳小姐稱，以往會嘗試不同口味的糉，今年則買了2隻比手掌更大的裹蒸糉，打算分開兩餐、與家人一同分享，希望帶來過節氣氛。她又指現在買糉價錢較貴，但「𠵱家樣樣嘢都貴，唔可以同以前相比」。

另一市民袁先生則認為今年氣氛與以往差不多，雖然沒有為端午節安排節目，但會留在家中與家人吃糉渡節。他今日只買了1隻花生糉，打算與母親一同分享，更笑言「上次買咗綠豆糉太鹹，今次嘗試花生糉新口味」。