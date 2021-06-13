青龍頭疑再有虐狗狂徒放毒餌　狗主怒斥下毒者黑心

深井青山公路青龍頭段100號豪景花園，於去年情人節發生駭人動物兇案，有30隻動物被人由高處拋下，18隻動物死亡，引起社會嘩然，警方當時拘捕了2名涉案男子，但事隔近7個月後，律政司決定不就案件提出起訴，放生殘殺動物人士。而近期有狗主稱，多次於豪景花園附近，發現混雜玻璃碎及懷疑毒藥的狗糧，表示擔心愛犬遇害，惟記者發現，有居民未知有人放置毒餌，繼續於未有防範下帶狗散步。

有居於當區的狗主表示，至少逾百名狗主會帶愛犬到附近散步，惟近日途經豪景花園外的行人路時，發現兩堆擺放整齊的狗糧，遂翻開狗糧觀察，發現內有異物，是紅色膏狀物，初時以為朱古力，細看之下發覺不是，只着途經的街坊一起清走懷疑有毒狗糧，以防有狗隻誤食出事。他又斥律政司當日放生虐畜狂徒，變相放任虐畜行為，情況變本加厲。

深井街坊鄺生及鄺太表示，自己養了一隻4歲的拉布拉多犬作導盲犬，已飼養兩年，平日負責帶領鄺先生出街，狗隻雖然受過專業訓練，但有一次在公園貪吃，吃了地上的狗糧，令兩人擔心一整晚。鄺太續指，近日會陪同老公一同放狗，加倍留意地上有否可疑食物，又斥責下毒者「黑心、無愛心」。

另一街坊鄭小姐表示，自己有養一隻積羅素犬，剛剛帶狗落街散步時有街坊稱，有兩狗一貓中毒死亡，對事件非常擔心。她又指，飼養的狗隻比較貪食，以策安全暫時散步會抱起狗隻，望有關部門盡快緝拿兇徒。