東鐵綫來往旺角東至紅磡全日停駛　市民斥不便阻看演唱會

因東鐵綫過海段新軌道接駁工程，東鐵綫來往旺角東至紅磡站的列車服務今日(13日)全日暫停，港鐵提供安排免費接駁巴士來往九龍塘及紅磡站，並因應位於紅磡的香港體育館今晚有演唱會，免費接駁巴士服務會由晚上11時起加強。惟有市民表示安排帶來不便，寧願改乘巴士到紅磡欣賞演唱會。

東網記者下午4時許到九龍塘站視察，免費接駁巴士上落客處鄰近該站D出口的多福道，站頭有港鐵職員協助乘客登車，前往紅磡的車程約10分鐘，較轉乘多條線路到紅磡的方法，至少快18分鐘。而紅磡站的接駛巴士上落客點則位於該站C2出口外。

市民許先生表示，一早已知悉東鐵綫紅磡至旺角東站列車會停駛，而港鐵有接駁巴士，惟仍然為他帶來不便。他解釋，若乘坐港鐵到紅磡要轉乘多條線路，費時失事；又擔心太多人會選乘接駁巴士，遂決定在牛頭角乘坐巴士直達紅磡。提到港鐵今晚11時起會加強接駁巴士服務，他亦坦言不考慮，並指紅磡有很多巴士線可供選擇，回家更為方便。

另一位來欣賞演唱會的市民葉先生指，今日由旺角出發，因擔心接駁巴士會塞車，所以決定先乘港鐵至尖沙咀，出閘步行至尖東，再乘坐西鐵綫至紅磡，他坦言較平日花更多時間才能到達紅磡，確實有少許不便。

有市民則表示是乘坐港鐵接駁巴士來紅磡，認為部分車站列車停駛對他影響不大，又指毋須等待已可登上接駁巴士，對有關安排感滿意。另一位準備入場觀賞演唱會的梁小姐則指，自己是在南區乘坐小巴至紅磡，坦言完全不知有部分車站列車停駛。