大涌橋路屢現交通意外　運輸署曾全面檢討仍於事無補

沙田大涌橋路的多個路口近年發生多宗嚴重交通意外，相關路段過去被人批評因有「孭仔燈」，易令司機看錯交通燈燈號釀禍。運輸署於2018年曾全面檢討大涌橋路的情況，並分階段完成優化交通燈位置工程，當時亦認為相關路段車速限制合適，毋須收緊，惟相關措施明顯不足夠，並於今日(13日)再次發生悲劇。翻查資料，由2019年1月至同年9月，大涌橋路介乎獅子山隧道公路與石門交匯處共發生53宗交通意外。

運輸署提出於大涌橋路由獅子山隧道公路至小瀝源路共7個路口實施部分短期措施，包括在路口前的路面以雙白線分隔不同行車方向的行車線；在路口前加設「交通燈在前」的交通標誌，提醒駕駛人士前方有交通燈號控制的路口；重置或移除影響駕駛人士視線的交通標誌或街道名牌；在路口安裝欄杆，引導行人使用過路處；以及為交通燈安裝背板，讓駕駛人士可以更清晰地看見交通燈號，相關工程於2019年4月全部完成。

此外，運輸署亦優化個別交通燈的位置，特別是設有「綠色箭嘴標誌」的交通燈(「孭仔燈」)，令燈號指示更為清晰；在富豪花園出入口加設行人過路燈；以及在大涌橋路南行近沙田圍路路口及火炭路路口分別加設衝紅燈攝影機裝置，相關工程於去年12月全部完成。該署擬在大涌橋路及沙角街路口增加安全島，分隔不同行車方向的行車線，並正安排受影響地下管道的遷移。