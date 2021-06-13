天水圍過渡性房屋「光村」遭村民反對　聚星樓外掛橫額

經濟不景，失業率高企，基層家庭要覓得安樂窩非易事。有專辦社會房屋的社企將於西鐵天水圍站附近屏山涉及面積2.8萬方呎的三幅農地，用以興建過渡性房屋「光村」，並供100戶居住，估計最快明年落成。「要有光」去年11月向城市規劃委員會提出為期7年的規劃申請，首次自行發展「光村」，惟因區內居民反對，已經兩度申請延期。惟至最近，相關計劃遭到村民極力反對，更在法定古蹟聚星樓的棚架掛起橫額，稱計劃嚴重破壞屏山文物徑的存在價值，會「誓死保護屏山古蹟文物」，若通過有關計劃申請，村民必然會採取升級行動。

東網記者今（13日）到上址視察，發現古物古蹟辦事處已於4月張貼通告指，屏山文物徑聚星樓現時暫停對外開放。而聚星樓外圍搭有棚架，棚架上掛起反對聲明的橫額指，「要有光」已向城規會申請將現時「其他指定用途（OU）」改變為「鄉村式發展用地」，興建過渡性房屋是違反規劃原意，屏山三圍六村對此表示強烈反對，促政府及城規會關注問題及三思。

居民梁先生擔心興建過渡性房屋後，會增加社區人口密度，破壞社區的寧靜。另有不願上鏡的鄧氏原居民表示，擔心進行工程期間會造成嚴重噪音及環境污染，故村民大多持反對意見。另一村民鄧小姐亦擔心入住的住戶背景較複雜，影響當區治安。

「要有光」創辦人及行政總裁余偉業回應指，自2年前已與當區居民溝通，對於村民突如其來的反對感到詫異。他直言，目前的貧窮戶背景與以往大有不同，他們大多屬短期貧窮戶，有向上流動的決定，並不會如村民擔心，出現入住後治安轉差的情況。他又稱，「光村」設計與建築物料會配合鄰近的文物徑和屏山圖書館，將設中庭和水池，不會興建高樓大廈形式的建築。

發展局回應指聚星樓由屏山鄧族擁有，並於2001年列為法定古蹟。多年以來，鄧族一直開放聚星樓等多幢由其擁有的古蹟和歷史建築供公眾人士入內參觀。為方便公眾人士參觀屏山文物徑的景點，古蹟辦為部分私人擁有的古蹟和歷史建築安排清潔和保安服務，當中包括聚星樓。

該局又指鄧族近期在聚星樓外設置竹棚懸掛橫額，並知會了古蹟辦其暫停開放聚星樓及達德公所(另外一幢由鄧族擁有的法定古蹟)的決定。為了讓公眾知悉有關歷史建築物暫停開放的安排及確保遊人安全，古蹟辦於現場張貼了告示，而暫停開放的通告亦上載至古蹟辦網頁。除聚星樓和達德公所外，屏山文物徑的其他古蹟和歷史建築現在仍然開放。

該局稱，就可能影響屏山文物徑的規劃申請，古蹟辦一直從文物保育角度向規劃署提供意見。