捐血人數跌20%　產婦無血輸　需改輸鐵自行造血

今日(14日)是一年一度的「世界捐血者日」，此主題日是由世界衞生組織等國際機構發起，目的是鼓勵人們無償捐血，拯救生命。香港紅十字會輸血服務中心表示，去年本港只有約12.2萬人成功捐血，比前年約14.6萬人少了約20%，其中首次捐血人數有較顯著跌幅，由前年的約3萬人，跌了約37%至1.9萬人。血庫存量不足，令有輸血需求的患者命懸一線，有孕婦產子時大量出血，但不夠血輸，需改為輸鐵入身體自行造血。

該中心血液收集及招募部主管梁雅詩表示，過去一年收集血液充滿挑戰，因此該會與不同政府部門、機構及學校等商討方案，望在疫情下亦能收集到足夠的血液供病人使用。但根據數字，去年約有12.2萬人成功捐血，較前一年下跌了約20%，而去年收集到的血液亦由前年約23萬袋，減少至約20萬袋，減少13%。

梁表示，其中首次捐血人數的跌幅較大，由前年的約3萬人，下跌約36%至去年1.9萬人；而16歲捐血者亦由前年約5500人，下跌60%至去年約2200人，主因是受學校停課影響，中心未能到學校舉辦捐血活動。今年初血庫存量較低時，中心亦多次呼籲市民捐血，捐血情況有所改善，但近期本港受變種新冠病毒威脅，市民的捐血意欲再次「低了一點」，她望市民可踴躍捐血。

38歲的Carrie於去年底誕下第2胎，但其懷孕過程並不順利。她在懷孕20至21周時被私家醫生告知有一半機會出現胎盤前置，即胎盤著床於子宮壁的位置靠近子宮頸內口。她被轉介至廣華醫院跟進，發現胎盤前置的情況已達到第4期，即胎盤完全遮蔽子宮頸內口。她指整個孕期都十分擔心，不敢經常外出，怕出血及早產。

懷孕期間她曾兩次出血，並要入院直至生產。她稱，生產過程達4小時，孩子順利出生，但她因為大量出血，要即時輸血補充。她表示，當時有醫生告訴她，因為血庫存量不足，因此她輸了3包血後，需轉為輸鐵，讓其身體自行製造血液。