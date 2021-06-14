團體教少數族裔包糉　冀疫下端午節同樂

少數族裔置身香港面對不同文化及語言，生活本就不容易，再遇上新冠肺炎疫情，經濟和生活壓力更為沉重。有坐輪椅的腎病尼泊爾少女，疫情期間除了到醫院覆診外，基本不會外出，有關注團體趁着端午節，舉辦活動教少數族裔包糉，感受節日氣氛，而少女與母親在團體協助下，終可出門享受活動。

有餐廳與善導會合辦包糉體驗活動，20名參加者當中有尼泊爾籍家庭、巴基斯坦裔及孟加拉裔青年等。由於部分參加者不吃豬肉，餐廳大廚教他們做的是素糉，縱然言語不通，大家仍專注地學習每個步驟，將糭葉捲成椎形、放入素餡料、摺起糭葉、用鹹水草扎實，慢慢每人都有一隻自己做的端午糉。

參與活動的尼泊爾媽媽M(化名)稱，16歲女兒患有腎病，需要用尿喉，每3小時更換一次，加上疫情，她與女兒除了每周3次到醫院覆診，過去2年很少外出，參與這次包糉活動，她跟女兒都玩得很開心。

合辦活動的餐廳老闆廖添誠稱，坊間不少人對少數族裔有誤解，甚至有老闆明言不會聘用他們，而政府對少數族裔的支援不多，希望透過今次活動關懷少數族裔，並坦言樂意為他們提供就業機會。廖亦捐出400份端午糉及咖啡，由善導會協助送予少數族裔及基層家庭。

善導會高級經理(預防犯罪及健康教育服務)彭紹梅提到，言語不通令很多少數族裔找工作時，較依賴親友介紹。而該會少數族裔社區大使Surin亦指，因為不擅長廣東話，縱然他持有機械工程學位，在求職路上亦屢次碰壁，希望能借自身經驗及語言能力幫助其他少數族裔。