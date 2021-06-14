11年逾30意外157傷亡　大涌橋路未列交通黑點

沙田大涌橋路昨發生小巴撼撞私家車後翻側的嚴重意外，事件再令人關注該路段安全問題。資料顯示，過去11年大涌橋路一帶曾發生逾30宗涉及傷亡交通意外，造成至少7死逾150人受傷，包括昨日肇事身亡的小巴司機，但運輸署網頁並未有將大涌橋路列為交通黑點。

在不足兩周前，本月4日一輛載有55名學童的校巴沿大涌橋路往馬鞍山方向行駛，駛至火炭路交界時疑失控剷上路中石壆彈起，撞及一輛私家車後衝落城門河旁邊的單車徑，過程中掃毀交通燈及鐵欄，碎片亦擊中一輛輕型貨車。事件造成25人受傷，幸車上所有人均佩戴安全帶，故傷勢不算嚴重，警方其後以涉嫌危駕拘捕姓陳的57歲校巴男司機。

前年4月22日，一輛無載客邨巴沿大涌橋路往大圍行駛，途至沙田路交界十字路口「黃格仔」時，一輛載客的士剛沿火炭路往沙田路方向駛至，兩車在交界失事相撞，的士左邊車身遭邨巴攔腰撞上後，全車90度扭向往沙田第一城方向行車線始停下。的士後排一名40歲男乘客身受創被困車廂，獲救送院後傷重不治。

大涌橋路與沙角街交界亦曾發生致命交通意外，2015年初，一輛巴士疑於上址衝「孭仔燈」，攔腰撞向一輛的士，的士再撞向小巴及私家車始停下，的士司機被困，救出送院後證實不治，當時共有19名傷者，大部分均為小巴乘客。2010年5月17日，65A專線小巴沿沙田鄉事會路行駛，當駛至近大涌橋路十字路口時，被1輛的士攔腰猛撞右邊車身，小巴失控直插墮入附近1條5米深的行人隧道內四輪朝天。事故中，兩車共有3名乘客被拋出車外，釀成2死5傷。