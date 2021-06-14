轉彎直行易睇錯　孭仔燈頻釀禍

設有「孭仔燈」的沙田大涌橋路意外頻生，而全港過去6年更至少發生17宗涉及「孭仔燈」的交通意外，導致逾80人死傷！「孭仔燈」設計本意是提醒駕駛人士可優先轉彎，惟因箭嘴燈號設於綠燈側邊，不時有司機混淆燈號肇禍，被指是致命交通事故的元兇，外界多次促當局改善設計或取締「孭仔燈」。有議員認為人命關天，炮轟運輸署「歎慢板」，輕視事件的嚴重性，促盡快改善。有學會則建議，當局可在相關路口前設置路牌提醒司機，並加裝高架交通指示，避免有車輛因前方車身較高而看不到燈號。

全港有逾百個路口設有俗稱「孭仔燈」的交通燈號，則於原本的交通燈的綠燈旁邊，加裝另一個箭嘴燈號，指示車輛左轉或右轉。但由於箭嘴燈號和綠燈兩者同樣以綠色作為燈號顏色，容易令駕駛人士「睇錯燈」，把代表可轉彎的箭嘴燈號，誤看成是代表可直行的綠燈燈號，結果於路口與其他車輛互撼，跌入奪命陷阱。

翻查新聞報道，本港自2014年起至今，至少發生17宗涉及「孭仔燈」的交通事故，共導致78人受傷及4人死亡。香港汽車工業學會會長李耀培指，本港有十字路口4邊均設有「孭仔燈」，若司機不熟悉道路，或會感到無所適從，甚至「睇錯燈」；而且巴士或貨車等車身較高，尾隨的私家車未必可看到「孭仔燈」的燈號，一旦跟着駕駛可能會發生意外，有一定危險性。他建議，當局可在相關路口前50米至100米距離，設置提示路牌，警惕司機留意「孭仔燈」，並在「孭仔燈」旁加裝高架交通指示，避免有車輛因前方車身較高而看不到燈號。他又指有部分司機或會因「熟路」而掉而輕心，呼籲駕駛者應多加留意。

議員葛珮帆表示，設有「孭仔燈」的路段意外頻生，造成多人死傷，她批評運輸署「歎慢板」，至今未有提出有效的改善方法，反映署方輕視事件的嚴重性，令類似意外一再發生，不少美好家庭因而破碎。她認為人命關天，促當局盡快改良有關設計，甚至取締「孭仔燈」，否則悲劇只會不斷重現。

沙田區議會交通及運輸委員會主席容溟舟表示，非常關注大涌橋路的「孭仔燈」設置是否合適，他稱沙田區議會欲與警方及運輸署舉行特別會議，惟民政事務專員到現時為止，仍未就有關安排作出回覆，故他暫時未能與有關部門商討。他又促清警方徹查今次大涌橋路事故，釐清事故責任，並考慮在現場增設衝紅燈攝錄機，糾正駕駛者的態度；並促請運輸署盡快研究改善措施。