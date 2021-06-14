東方日報A1：私家車疑衝燈撞翻小巴　1死7傷

沙田大涌橋路意外頻生，在相隔9日後，昨日再發生嚴重交通意外，事件釀成1死7傷。一輛專線小巴及一輛私家車昨午在沙田圍路及大涌橋路交界近河畔花園對開撼撞後，小巴被撞至打轉，翻側橫亘路邊，小巴司機慘被拋飛夾在小巴及路面之間，消防員趕至以工具抬起小巴將其救出，惜當場證實死亡；另有7名傷者由救護車分批送往兩間醫院治理，當中包括私家車女司機。警方將循司機駕駛態度及有否違反交通燈號等方向調查。消息指，警方以涉嫌危險駕駛引致他人死亡，拘捕該名私家車女司機。

據悉，該名姓池（33歲）的私家車女司機於去年6月甩「P牌」（暫准駕駛執照），較早前她自行放售該輛涉事私家車，並於昨日相約一名男買家。而事發時，她正載着其丈夫及該名買家試車，惟駛至上址時發生嚴重交通意外，她報稱在意外中受傷。

而身亡的姓張小巴男司機（57歲），據小巴站長指，張入職約10年，駕駛涉事的803路線約兩年，對有關路線十分熟悉，平時亦甚少接獲投訴，事發時是其第一轉車，詎料即發生意外。其餘6名傷者均是小巴乘客，年齡由27歲至66歲。

事發於昨午2時許，張駕駛專線小巴，載着3男3女乘客，由沙田顯徑邨出發前往馬鞍山利安邨，當時小巴沿大涌橋路往馬鞍山方向行駛，駛至河畔花園對開十字路口時，被一輛沿沙田圍路駛往沙田鄉事會路的私家車猛撼右邊車身，小巴捱撞後向左翻側，橫亘路邊。途經駕駛人士及行人目擊意外經過，紛紛報警求助。

多段「車Cam」片段拍到意外一刻，從有關影片顯示，小巴捱撞後被擊飛，在十字路口打轉並翻側；私家車則停在十字路口中，隨後女司機及兩名男乘客先後落車查看情況。

意外後，小巴車頭擋風玻璃碎裂脫下，私家車車頭亦嚴重損毀及摺起，車內安全氣袋彈出。在場多名熱心駕駛人士及途人見狀，上前協助救出部分小巴乘客，惟張慘被拋飛，夾在小巴及路面之間動彈不得。大批消防員及救護員接報趕至，以工具抬起小巴，將被困的張救出，惜他當場證實不治，警方以黑布及帳篷遮蓋其遺體。隨後死者親友到場認屍，有人獲悉噩耗後情緒激動，需由其他親屬攙扶，仵工亦到場將死者遺體舁送殮房。而私家車女司機報稱受傷送院，其後被帶返警署協助調查。

消防處高級消防隊長陳永滔表示，消防接報後5分鐘到場，出動9輛消防車以及10輛救護車，動員共65名消防及救護人員。人員到場之後，發現小巴司機及一名乘客未有被安全帶綑綁，被拋離座位受困，要花大約10分鐘將兩人救出。

消防處高級救護主任陳偉昌則稱，曾調派輔助醫療裝備車、快速應變急救車及急救醫療電單車到場，事故中的7名傷者，其中兩人頭部受傷，傷勢較重；其餘人士則報稱背部、胸口及頸痛等，7人由救護車分別送往沙田威爾斯親王醫院及大埔那打素醫院治理。

警方新界南總區交通部特別調查隊第一隊主管陳浩文高級督察表示，兩輛涉案車輛會被拖到汽車扣押中心作機件檢驗，將循司機的駕駛態度、是否有人違反交通燈號及車輛機件等多方向調查，又會向運輸署索取當時的交通燈號等資訊。他呼籲目擊事件或有資料提供的市民，可與警方聯絡，並呼籲司機及乘客行車時，應時刻扣上安全帶。

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