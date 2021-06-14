東方民調：港府無吸取教訓　抗疫慢九拍

變種新冠病毒危機餘波未了，香港終出現首宗本地源頭不明變種病毒個案，暴露港府外防把關不力，抗疫應變措施亦比澳門慢。有專家批評若按現時的防疫措施，難保做到滴水不漏，當局應盡快檢視所有外防輸入政策潛在的漏洞，並要迅速追蹤及圍堵傳播鏈，以免變種病毒在社區落地生根。

英國變種病毒首次在香港出現，而在英國、印尼、台灣，甚至一河之隔的深圳鹽田港早有病例，從這些地方回港的人士頗多，無論是豁免或者受檢疫人士，中間都可能走漏個案。惟港府仍然坐以待斃，更放寬已接種疫苗人士的檢疫期，無視變種病毒的傳染力。

早前亦有其他變種病毒殺入社區，3、4月時印度疫情大爆發，每日多宗輸入個案，港府遲遲未落實禁飛令，拖拖拉拉下，始透過航班熔斷機制，暫停印度、巴基斯坦及菲律賓等高危地區航班來港，惟一名29歲印度裔男子早已到港，更游走社區播疫，引發外傭群組，熔斷機制被轟滯後。

港府抗疫應變「慢九拍」，疫情爆發初期遲遲不封關令病毒入侵；最初口罩短缺，港府採購卻姍姍來遲；在疫潮高峰期，緊密接觸者在社區等候當局安排檢疫隨時等數日；收緊免檢疫措施及強制封區檢測亦後知後覺。

反觀澳門由最早期封關，以及去年粵澳通關，樣樣均快香港一步，去年2月初澳門率先關賭場，香港3月尾才全面禁止娛樂場所營業。近日因走漏輸入個案致本地爆出首名變種病毒患者，港府才研究為抵港人士驗病毒抗體，而內地及澳門超過半年前已實施。

呼吸系統專科醫生梁子超稱，打疫苗、檢測及隔離，3項措施均各有防疫作用，不能單靠疫苗來取替其餘兩項措施。他指現階段港府應制訂對流行變種病毒地區的名單，即使有關人士已接種疫苗，到港後仍須21日隔離及強制檢測，除非港府有能力應對變種病毒擴散，若按現時的防疫措施，難保做到滴水不漏。