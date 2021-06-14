東方民調：輕視傳染力　放寬入境檢疫

香港發現首宗本地源頭不明變種病毒個案，港府承認「走漏」個案，導致本地社區感染。面對變種病毒來勢洶洶，港府竟無視病毒傳播威力，放寬已接種疫苗入境者的檢疫期。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者直斥港府抗疫掉以輕心，欠缺危機感，防疫措施更後知後覺，坐以待斃。受訪者批評港府遲遲未能堵塞外防輸入漏洞，憂社區又有隱形傳播鏈，第5波疫情隨時引爆，通關恐遙遙無期。

確診17歲少女驗出帶有英國變種病毒，成為首宗本地源頭不明變種病毒個案，連續42日零本地源頭不明個案紀錄斷纜。該少女的病毒基因與早前第4波流行的病毒株，和4月印度裔男子及菲傭群組的南非變種病毒株不同，相信是最近「走漏」個案。而該少女病毒量高，其母親及胞姊亦確診，三人足迹走遍全港，包括多次到訪大埔，曾到區內的熟食中心、護老院、醫院、政府合署、商場等，更赴香港國際教育展，當日約4,000人出席該場合。而該少女亦疑到訪工廈無牌補習社，未有防疫措施規管，更難追蹤在場人士。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機APP及街頭問卷形式，成功訪問398名18歲或以上市民，結果顯示，對於香港出現首宗本地源頭不明變種病毒個案，34%受訪者憂慮社區又有隱形傳播鏈；30%質疑入境採樣出問題；29%擔心爆發第5波疫情。

該變種病毒基因在英國、印尼、台灣及深圳已有個案，57%受訪者炮轟港府把關不力，防疫又失守；17%批評港府對高危地無計可施；11%轟當局防疫掉以輕心，坐以待斃。

港府任意縮短已打疫苗入境者檢疫期，40%受訪者直指防疫網穿窿，走漏個案；24%不滿當局為谷針忽略病毒潛伏期；17%斥港府自把自為，欠科學根據。

澳門早就收緊多個高危地區入境措施，46%受訪者炮轟港府反應「慢九拍」，後知後覺；37%認為，當局應收緊流行變種病毒地區檢疫期；9%斥當局無視變種病毒傳染力。

變種病毒非首次殺入香港，早前印度裔男輸入個案更引爆外傭群組，41%受訪者斥當局無吸取教訓，往往事後補鑊；30%促當局為入境者及檢疫者驗抗體；24%轟外防措施漏洞百出。

香港已多次錯失清零機會，36%受訪者批評防疫官員無能；29%歸咎港府遲遲未能堵塞防疫漏洞；26%無奈指通關恐遙遙無期。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府防疫不力，漠視變種病毒威脅，竟為催谷疫苗而自把自為，縮短已打疫苗入境者疫監，是本末倒置，擔心防疫網穿窿，輸入變種病毒恐續陸有來。