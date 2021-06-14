長者打針前評估無根據　梁子超：初期風險通報有問題致誤解

新冠疫苗開打至今異常事件不絕，甚至出現死亡個案，令港人對打針卻步，接種率仍維持低水平，而醫院管理局將於本月底開放普通科門診預約，為市民提供接種新冠疫苗前的評估服務。呼吸系統專科醫生梁子超今早(14日)在電台節目表示，希望可以藉此鼓勵長者和長期病患者打針，惟即使醫管局向病人提供諮詢，仍難處理對接種疫苗的信心問題，認為最重要是說清楚不適宜接種的原則。他批評香港初期的風險通報機制出現問題，導致部分長期病患者和長者對接種疫苗產生誤解和「虛驚」。

梁認為政府應該正面澄清相關訊息，指長期病患者除非病情控制欠佳，否則只有極少情況之下，才不適宜打針。對於有人建議長者和長期病患者打針前要先評估，他批評是無科學根據，指出目前大部分的檢查，並不能排除身體出現突發情況，又舉例指全球已接種數以億計的新冠疫苗，絕大部分國家都將長者和長期病患者訂為優先接種群組，毋須事先驗身或評估，很多地方的院舍接種率更超過90%。

社區組織協會幹事連瑋翹則引述調查指，只有少數長者有家庭醫生或做身體檢查，認為醫管局向病人提供接種疫苗諮詢的新安排是好事，對從來沒有做過體檢的長者來說，是沒有辦法的辦法。但他擔心醫管局會因增設有關服務，而影響恒常服務，故建議當局同時開放長者健康中心，並透過公私營合作，如邀請私家醫生參與提供評估服務等，減低對門診服務的影響。