政府谷針不成院舍疫苗接種率低　林正財倡再放寬探訪作誘因

雖然政府利用各種方法「谷針」，惟新冠疫苗事故不斷，故院舍的疫苗接種率一直偏低，截至上月底，全港只有百分之三的院友打了最少一針，員工也只有約兩成三。行會成員兼安老​事務委員會主席林正財表示，在社會氣氛下，加上醫生較為嚴謹判斷，而影響長者接種比率，又建議政府提供實際誘因，如院舍達到某一個接種率，即可進一步放寬探訪，或讓院友自由外出。

林正財接受傳媒訪問時表示，院舍員工及院友接種率偏低，其中因素是社會氣氛，市民怕接種疫苗，同時影響長者意願。他建議政府可清楚表明，當院舍達到某一個接種率，便可進一步放寬探訪，或院友可自由外出，認為放寬限制對長者是實際誘因。

惟林亦指，覺得不宜由政府給予現金鼓勵院舍員工打針，實際誘因在於不用頻繁檢測，而隨已打針員工增加，院舍人手調動上壓力減少，建議可增加拒絕打針員工的檢測密度。

林續指，政府曾向醫生發出的評估指引，提到「未控制的嚴重慢性病患者」不應接種新冠疫苗，惟各人卻有不同演繹，包括有人反應過度，也有醫生一直小心判斷，較專家指引更為嚴謹。

現時院舍接種流感疫苗的比例達到80%，林認為可以此作參考，建議當院舍員工及院友，接種科興疫苗的比例達到80%，即可放寬探討規定；而復必泰保護力較高，他認為接種率達70%即可放寬，但由於接種復必泰後副作用較強，他估計較多長者選擇打科興。