誣衊麥美娟撐暴力被控誹謗　黃偉賢朱凱廸隔兩年公開道歉

2019年爆發反對修訂《逃犯條例》示威，議員麥美娟於當年8月入稟高等法院，民事控告民主黨元朗區議員黃偉賢及正被還押的前議員朱凱廸誹謗，指兩人在網上的言論誣衊她在一個典禮上支持元朗鄉民使用非法暴力，就此麥曾發出律師信要求兩人公開道歉但未獲回應。事隔近兩年，黃及朱今(14日)對於向傳媒引述錯誤內容及散播失實言論，公開發表道歉聲明。

黃及朱今一同在報章刊登聲明，指兩人分別於2019年7月中、下旬，先後在網絡電台節目及社交平台引述內容，指麥在7月18日屏山鄉事委員會的就職典禮上，發言稱讚元朗鄉親成功驅趕示威者，又稱她形容示威者為「曱甴」。黃表示當時因記錯麥在典禮上所說的言論，而向公眾及傳媒引述錯誤內容。

至於朱因參與去年民主派「35+」初選，涉違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪而正被還押，他在文中承認在沒有求證黃引述的言論是否屬實下，就在社交平台專頁製作圖像及宣傳單張，轉述失實言論及廣泛發布，誣衊麥美娟，兩人對於事件嚴重影響麥的聲譽而致歉。