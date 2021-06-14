天文台頻頻出錯　六月炎夏預測黃竹坑氣溫3小時暴跌至0°C

天文台近日出錯一浪接一浪，昨日(13日)天文台應用程式顯示，預測黃竹坑氣溫將由6月15日晚上11點攝氏28度，急跌至6月16日凌晨2點的攝氏0度，即3小時氣溫暴跌28度。翻查資料，同類出錯數年前亦曾出現，2018年1月底正值寒流襲港，天文台網頁表示市區跌至攝氏9度，但天文台應用程式則顯示，尖沙嘴氣溫跌穿冰點至攝氏-1度，數小時後再回升至攝氏19度。

天文台近期頻頻出錯，上周五(11日)晚上約9時突然發出「特別天氣提示」，惟未有作出解釋，僅呼籲市民「請盡快到安全地方躲避」，不少網民對訊息摸不着頭腦，一度引起「恐慌」，誤以為有極端天氣突襲本港，後來天文台解釋，是由於帶有雷暴的強風吹襲本港地區，故發出有關警號，但承認訊息發出時有不足，令市民不明白。

上月亦有發生類似事故，天文台於5月31日發稿交代雨量時，誤將「多處地區錄得超過10毫米雨量」，錯誤地寫成「超過10米」(即超過10,000毫米)，兩者差距高達1,000倍。發現出錯後，天文台立即於15分鐘內再發稿更正，將雨量修正返做「超過10毫米」。