暑假臨近加強掃毒　警拘184人包括17學生　檢5120萬元毒

警方有見臨近暑假，為打擊販毒集團利用年輕人進行毒品相關罪案，由5月30日至本月13日一連15日進行代號「征服者」反毒品執法行動，成功偵破共153宗毒品相關案件，拘捕160男24女(15至68歲)，並檢獲逾223公斤、市值約5,120萬港元毒品。

警方毒品調查科總督察葉秀蘭指，被捕人士中包括17名學生，其中有13人為18歲以下青少年，部分涉及「販毒」罪案，不排除販毒集團在臨近暑假，利用青少年「搵快錢」心態，誘使他們為集團所用進行不法活動。

其中在6月1日警方於元朗八鄉搗破一個大麻種植場，檢獲約600棵大麻植物，另外於6月8日，警方亦在九龍城搗破一個可卡因製毒工場，檢獲約2.3公斤懷疑可卡因。行動中檢獲的毒品包括「冰」毒、俗稱「K仔」的氯胺酮、可卡因、大麻以及約1,100粒第一部毒藥。

葉續指，該批毒品中以大麻的數量最多，相信與近年吸食大麻人數有上升趨勢有關，尤其有年輕人誤解大麻對身體的損害，加上現時疫情仍然持續，年輕人有較多時間留在家中，令其更容易接觸到網上毒品拆家，警方將繼續進行宣傳教育，並積極執法打擊毒品活動。