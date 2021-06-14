有卡拉OK招待無打針者兼教避查牌　專家批食署執法不力將影響抗疫

港府早前推出疫苗氣泡「谷針」，卡拉OK所有員工和顧客需接種至少一劑新冠疫苗才可重開。但近日有卡拉OK疑違反規例，有職員明言可招待無打針人士，亦可舉行多於4人的派對，並聲稱一旦遇上食物環境衞生署查牌，可提供通道避開。有專家批評，若業界不遵規定，政府又執法不力，將影響抗疫成效。東網正向食環署查詢情況，尚待回覆。

近日卡拉OK集團Neway被拍攝到有前線職員表示，會安排未打針的顧客到11樓的房間，而該樓層已鎖上。該職員更指，一旦遇上查牌，店內員工會「按一個掣」，屆時螢光幕會作出提醒，客人只要離開房間，跟隨職員指示的方向到洗手間旁，該處設有後樓梯，稱避開查牌的過程「很簡單」。

至於另一間卡拉OK集團Red Mr，亦被拍攝到有職員表明可接待未打針人士，並有房間可招待20名客人，並稱「30個（顧客）都坐過，分別在於迫唔迫」，疑違反4人1房的防疫規定。被問及如何避開查牌，該職員則指，涉事房間附近有6至7間空置房間，「有乜事咪4個周圍咁走」，並「收起所有咪高峰」，佯裝該處僅提供餐飲業務。職員又提醒客人最好事先交代未打針人數，可「安排多兩間房唔擺咪高峰」。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，有關做法令原來奉公守法的市民，亦沒有意識來依從防疫規定，擔心一旦疫情爆發，將難以在短時間內作出控制。他又指，卡拉OK屬於高危場所，因染疫人士歌唱時的病毒量排放高，呼籲各界遵守有關防疫規定，例如人數限制及戴口罩等。