美媒指台山核電廠洩漏　位於香港以西　營運商：威脅迫在眉睫

美媒周一（14日）報道指，美國收到報告指，中國廣東省台山核電廠有放射性物質外洩，過去一周正分析有關報告。共同營運核電廠的法國核反應堆製造企業法馬通（Framatome）警告，指「放射性威脅迫在眉睫」，又提及中國為求掩飾洩漏危險問題，不斷調高可接受的核洩漏的標準，以避免核電廠關閉。

報道取得法馬通去信美國能源部的警告信件，但消息人士指美國總統拜登認為有關核電廠仍未到「危險水平」。法馬通的首封信件是在本月3日發出，要求華府允許它們分享美方的技術支援，以解決台山核電廠正洩漏核裂變氣體的緊急安全問題。至上周二（8日）法馬通再次去信美國能源部，要求加快批准共享技術支援。

美國國家安全委員會（NSC）過去一星期就此問題多次開會；拜登政府團隊向法國和相關專家了解情況，亦有接觸中方。美方未有回應評估結果，NSC、國務院和能源部的官員強調，如果中國民眾面臨任何風險，美國是受條款約束有必要公開核事故。

法馬通事後回應稱，指他們目前所得的資料，有關核電廠目前仍在安全運作中，但對相關信件則不願回應。而香港天文台網站的香港環境伽馬輻射水平未見異常。台山核電合營有限公司周日（13日）晚就傳媒關注情況在官網發表回應，指經過連續監測環境數據顯示，核電站及周邊環境指標正常；另強調核電站自投入商運以來嚴格按照運行執照文件、技術程序控制機組運行，兩台機組各項指標均滿足核安全法規和電廠技術規範要求。

台山核電廠位於香港以西，在今年4月8日，廣東省核應急委員會辦公室向香港保安局通報1則有關台山核電廠的運行事件，指工作人員在4月6日按計劃執行台山核電廠1號機組廢氣處理系統的專項操作期間，監測系統顯示有極小量氣體短暫釋放，事件已及時處理。根據香港天文台的輻射監測結果，自事件發生以來，香港的環境輻射水平一直維持正常。

事件經檢查後證實，該次短暫排放的氣體量只佔每年許可限值的0.00044%，而根據國際核事件分級表以及核安全法規，事件於當日確定為0級偏差，對機組安全運行、員工健康、周邊公眾和環境並沒有影響。

香港的環保團體「綠惜地球」總幹事劉祉鋒表示，由於台山核電廠位於香港以西方向，故需要留意最近風向，若洩漏時吹西風，香港則較易受影響，核輻射會隨風到港。他指出，本港與內地有就核事故設立通報機制，但認為即使洩漏情況不嚴重，亦應主動向市民公布，以免令市民感到憂慮。他強調，政府有責任保障市民生命健康，市民亦有知情權了解有關情況。