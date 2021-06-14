青少年今起可打復必泰　家長憂疫苗安全性仍要考慮

港府為催谷市民打新冠疫苗，早前批准將內地與德國合研的復必泰疫苗接種年齡由16歲降至12歲，12至15歲的青少年上周五(11日)開始預約，今(14日)起可到全港24間提供復必泰疫苗的社區疫苗接種中心接種。東網記者今早到香港中文大學醫院的疫苗接種中心及教育局九龍塘教育服務中心社區疫苗接種中心視察，未見有12至15歲的青少年到場，有家長表示希望「睇多陣」，確保安全性。

另外，在西營盤的中山紀念公園體育館的疫苗接種中心，今早亦有市民帶同子女前來接種，有15歲留學生打算趁到加拿大留學前打第一劑疫苗，由於擔心加拿大疫情較嚴重，認為打針能保護自己，並打算到當地再打第二針。

李先生與15歲女兒到中山紀念公園接種中心打針，由於他的家人早前已接種，認為新冠疫苗安全。問及當局或會為接種疫苗的學生提供接送及安排外展接種服務，李先生回應指，不想增加政府負擔遂自行前來。亦有部分家長擔心學校打針的人數達不到門檻，未能安排外展接種服務，認為自行帶子女接種較方便。

為方便師生及家長，政府早前曾表示，計劃為該群組提供特別接種疫苗途徑，包括在社區疫苗接種中心為學校提供特別預約及接送服務，以及為有一定接種人數和合適場地的學校提供外展接種服務。