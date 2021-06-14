12至15歲青少年可打針 有校長指未知願意打針人數

12至15歲青少年即日起可接種內地及德國合研的復必泰疫苗，政府亦提供3個途徑讓師生打針。有中學校長表示暫時未掌握到多少學生願意打針，有小學校長則表示，會聯同區內其他中小學，集合足夠人數安排到校打針。

灣仔區校長聯會主席戴德正表示，暫時未知有否學校已有300人願意打針，可申請到校接種服務。他指，因計劃剛開始，大部分中學快將或正在考試，形容目前仍是「醞釀期」，故未有太多資訊。戴指，其學校本周會與家教會開會商討有關接種安排，若多於20名學生報名參加，或會籌備「打針團」接送學生去接種中心。

新界校長會副主席、上水鳳溪第一小學校長朱偉林表示，該會未有開會討論有關事宜，由於學校需時了解師生及家長意願，故未了解有否學校已申請到校接種服務。朱表示，該校有數十名小六學生符合接種年齡，將聯同區內另外3間中小學的學生一起接種，預料可達到校接種門檻。他指，本周內會開會商討細節，包括打針日期等，再向當局申請，又預料會在其學校禮堂進行。

除了自行在網上預約接種服務，學校可使用特別預約及接送服務，安排校巴接送參與的師生及家長往返學校和社區疫苗接種中心，預計最快於本月21日展開。另外，如學校已有逾300名師生或家長有意接種疫苗，政府可安排外展到校接種服務，預計於本月28日起推出。