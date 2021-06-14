曾拒為海軍准將別墅遺址評級　古蹟辦被質疑輕視百年古蹟

港府「唔識貨」疑輕視逾百年歷史的古蹟！有民間團體早前於本港山頂位置，發現一個有124年歷史的海軍准將別墅遺址，當中發現奠基石及海軍界石等，惟古物古蹟辦事處知悉事件後，以界石等並非建築物或構築物成由，不屬評級機制的類別而拒絕評級。直至團體其後發現遺址內，有磚砌建築具通風口，懷疑有地下室未被發現，古蹟辦才稱會加以保護有關界石及部分地基。團體批評古蹟辦無正視民間成果，促詳細研究。

民間考古團體「香港行跡」有成員早前翻查資料，發現山頂或有海軍准將別墅遺址，當中涉及4座建築物，包括海軍准將別墅、軍官療養院、男士療養院及轎夫宿舍。團體其後靠對比本港舊照片，來找出遺址的確實地點，並發現該處至少有3塊海軍界石，以及一塊由Swinton Holland於1897年所奠的奠基石。另外，遺址內亦有保存良好的彩色地磚，以及具通風口的磚砌建築。

古蹟辦回覆東網查詢時表示，較早前已派員實地視察山頂前海軍准將別墅的奠基石、界石及部分地基遺存，確認奠基石已被拆遷，而界石和建築部分地基仍原址保留，部分殘餘地磚狀況不一。

古蹟辦又指，已把有關界石及部分地基遺存納入「由古物古蹟辦事處界定的政府文物地點」，加以保護，亦會與港島西及南地政處商討圍封該地點的需要及可能性。至於會否詳細研究該遺址，古蹟辦未有正面回應，僅稱會視乎個別項目的情況，例如緩急需要等，為各項研究工作訂立先後次序處理。